Порье рассказал о возможном ходе боя Нурмагомедов — Гэтжи
Американский боец смешанного стиля Дастин Порье, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, предположил, как будет проходить поединок обладателя пояса россиянина Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона дивизиона Джастина Гэтжи. Ожидается, что бой Нурмагомедов — Гэтжи пройдёт в сентябре 2020 года.
«Джастин, конечно, сильный борец, у него хороший послужной список, но борьба Хабиба — это совсем другое дело. Это не университетская борьба.
Если Гэтжи сумеет удержаться вдали от сетки, Хабибу будет очень непросто повалить его в партер. А если Хабиб прижмёт его к сетке, то сделает всё, что обычно делает с соперниками. Но в центре октагона Гэтжи создаст ему проблемы», — рассказал Порье в подкасте The Score MMA.
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