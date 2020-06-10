Менеджер Нурмагомедова: отец Хабиба прогрессирует

Али Абделазиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что отец бойца Абдулманап проявляет хорошие признаки, сигнализирующие о его восстановлении.



«Хабиб сильный, его семья очень сильна, и его отец тоже. Он прогрессирует. Открыл глаза, немного реагирует – это хороший знак. Аллах контролирует ситуацию. Мы все верим, что он будет в порядке. Но на данный момент всё зависит только от его здоровья. Но он прогрессирует, мы все очень рады этому», — приводит слова Абделазиза ESPN.

Напомним, 57-летний отец Хабиба уже несколько недель находится в одной из больниц Москвы, его состояние оценивается как тяжёлое. Заслуженный тренер России работает не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC. Специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.