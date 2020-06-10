Менеджер Нурмагомедова: отец Хабиба прогрессирует

Али Абделазиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что отец бойца Абдулманап проявляет хорошие признаки, сигнализирующие о его восстановлении.
«Хабиб сильный, его семья очень сильна, и его отец тоже. Он прогрессирует. Открыл глаза, немного реагирует – это хороший знак. Аллах контролирует ситуацию. Мы все верим, что он будет в порядке. Но на данный момент всё зависит только от его здоровья. Но он прогрессирует, мы все очень рады этому», — приводит слова Абделазиза ESPN.
Напомним, 57-летний отец Хабиба уже несколько недель находится в одной из больниц Москвы, его состояние оценивается как тяжёлое. Заслуженный тренер России работает не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC. Специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.
- 10 июня 2020
-
04:08
-
03:49
-
03:26
-
02:57
-
02:36
-
00:45
-
00:03
- 9 июня 2020
-
23:46
-
22:30
-
21:27
-
21:18
-
20:15
-
19:37
-
19:15
-
18:56
-
18:31
-
17:27
-
16:04
-
15:28
-
15:04
-
14:41
-
14:09
-
13:39
-
13:03
-
12:03
-
11:00
-
09:45
-
09:07
-
05:18
-
00:48
- 8 июня 2020
-
23:00
-
21:57
-
21:02
-
19:28
-
18:55