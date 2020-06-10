Сехудо провёл боксёрскую тренировку под руководством Майка Тайсона

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо провёл тренировку под руководством легендарного нокаутёра Майка Тайсона.

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Напомним, 33-летний Сехудо после победы на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США) 9 мая объявил о завершении карьеры. Вскоре после этого его исключили из официальных рейтингов UFC. Всего на его счету в смешанных единоборствах 18 боёв, в которых он одержал 16 побед и потерпел два поражения.



Ранее он сообщил, что его заинтересовал бы поединок с Алексом Волкановски, обладателем пояса UFC в полулёгком весе. Ради этого он был бы готов возобновить карьеру. При этом Сехудо вызвал на бой обладателя пояса в лёгком весе по версии WBC Silver Райана Гарсию.