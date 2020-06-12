Масвидаль поблагодарил фанатов за поддержку в борьбе с президентом UFC
Один из ведущих бойцов полусреднего веса Хорхе Масвидаль поблагодарил за поддержку в споре с главой UFC Дэном Уайтом. Ранее боец пригрозил руководству UFC уходом из лиги, если ему не повысят гонорары. По словам бойца, за потенциальный титульный бой с чемпионом лиги Камару Усманом ему предлагают меньшую сумму, чем он получил за поединок с Нэйтом Диасом.
«Благодарю вас за огромную любовь, полученную за ту позицию, которую я занял по отношению к своему работодателю. От рабочего до уличных жуликов, до богатых детей и всех остальных, большое спасибо за ваши слова ободрения и благословения», — написал Масвидаль в «Твиттере».
За карьеру в смешанных единоборствах Масвидаль провёл 48 боёв, в которых одержал 35 побед и потерпел 13 поражений.
Дана Уайт: у Джонса и Масвидаля ещё по семь боёв по контракту с UFC
- 12 июня 2020
-
04:49
-
03:25
-
01:55
-
00:41
- 11 июня 2020
-
23:36
-
22:28
-
21:38
-
21:19
-
20:39
-
20:05
-
18:51
-
18:00
-
17:04
-
15:03
-
13:11
-
12:02
-
11:01
-
10:00
-
09:00
-
04:16
-
03:53
-
01:27
-
00:45
- 10 июня 2020
-
23:45
-
21:25
-
20:35
-
20:26
-
19:36
-
19:02
-
18:37
-
18:01
-
16:18
-
15:44
-
15:07
-
14:01
Партнерский контент