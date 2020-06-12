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Масвидаль поблагодарил фанатов за поддержку в борьбе с президентом UFC

Масвидаль поблагодарил фанатов за поддержку в борьбе с президентом UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Один из ведущих бойцов полусреднего веса Хорхе Масвидаль поблагодарил за поддержку в споре с главой UFC Дэном Уайтом. Ранее боец пригрозил руководству UFC уходом из лиги, если ему не повысят гонорары. По словам бойца, за потенциальный титульный бой с чемпионом лиги Камару Усманом ему предлагают меньшую сумму, чем он получил за поединок с Нэйтом Диасом.

«Благодарю вас за огромную любовь, полученную за ту позицию, которую я занял по отношению к своему работодателю. От рабочего до уличных жуликов, до богатых детей и всех остальных, большое спасибо за ваши слова ободрения и благословения», — написал Масвидаль в «Твиттере».

За карьеру в смешанных единоборствах Масвидаль провёл 48 боёв, в которых одержал 35 побед и потерпел 13 поражений.

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