Жуниор дос Сантос встретится с Жаирзиньо Розенстрайком

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Джуниор дос Сантос проведёт следующий поединок 15 августа на турнире UFC 252. Его соперником станет Жаирзиньо Розенстрайк, сообщает MMA Fighting.

Для Джуниора дос Сантоса этот бой станет уже вторым в 2020 году. В январе он досрочно уступил Кёртису Блейдсу. Бразилец проиграл две последние встречи. До поражения от Блейдса он был нокаутирован Фрэнсисом Нганну.

Что касается Розенстрайка, то 32-летний суринамец также уже успел выступить в 2020 году. В минувшем месяце он досрочно проиграл всё тому же Нганну. Для Жаирзиньо это было первое поражение в карьере.

Напомним, что место проведения турнира UFC 252 ещё не определено, но уже сейчас известно, что его возглавит титульный поединок Стипе Миочича с Даниэлем Кормье.