Уайт: Масвидаль очень похож на братьев Диас. Он делает что хочет и когда хочет

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал конфликт с Хорхе Масвидалем. Масвидаль пригрозил руководству UFC уходом из лиги, если ему не повысят гонорары. По словам бойца, за потенциальный титульный бой с чемпионом лиги Камару Усманом ему предлагают меньшую сумму, чем он получил за поединок с Нэйтом Диасом.



«Удивительно, что с Усманом будет драться Бёрнс? По-моему, нет. Имею в виду, что именно этим мы и занимаемся. Мы занимаемся организацией боёв уже 20 лет. Кто хочет драться — дерётся, а кто не хочет — нет. В октагон выйдет первый номер рейтинга против чемпиона. Этот парень хочет быть в деле. Пока парни здоровы, они хотят биться, ведь это самое умное, что они могут делать. А Масвидаль… Масвидаль очень похож на братьев Диас. Он делает что хочет и когда хочет.



Послушайте, я буду устраивать бои каждые выходные в течение следующих 10 лет. Если хочешь драться, позвони, мы предложим тебе бои. Если не захочешь их принимать, никто заставлять не будет. Так было всегда. Все вокруг ведут себя так, словно это какая-то совершенно новая история. Это происходит постоянно, в режиме нон-стоп», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции перед турниром UFCVEGAS2.

«Драться будет тот, кто этого хочет». Дана Уайт подавил бунт на корабле UFC Места на Бойцовском острове для звёзд лиги Джонса и Масвидаля пока не видно. Последний и вовсе может попасть в длительный простой.