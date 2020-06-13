«Драться будет тот, кто этого хочет». Дана Уайт подавил бунт на корабле UFC

Места на Бойцовском острове для звёзд лиги Джонса и Масвидаля пока не видно. Последний и вовсе может попасть в длительный простой.

Накануне был официально объявлен кард лютейшего по составу и уровню поединков турнира UFC 251. Посудите сами: Камару Усман сразится с Гилбертом Бёрнсом, Алекс Волкановски – с Максом Холлоуэем, а Пётр Ян будет драться с Жозе Альдо. И все эти бои – титульные. Ну а если мы добавим сюда схватку первого и второго номеров рейтинга в весе соломинки Джессики Андреде и Роуз Намаюнас и ярких Пейдж Ванзант и Аманды Ривас, картина заиграет ещё более сочными красками.

Рейтинги турнира, зрительский интерес и уровень медийности будут запредельными. И эти бойцы дадут нам невероятное шоу. Ну и опыт подсказывает, что предварительный кард на таких ивентах бывает не менее, а порой и более зрелищным. Каждый хочет показать себя, доказать свою состоятельность. Каждый выходит сражаться за своё будущее. Но есть во всём этом небольшой нюанс.

Трусом нужно называть Макгрегора, а не Хабиба. Это ирландец отказался драться Дана Уайт выложил все карты, рассказав правду о Коноре.

В главном бою вечера себя видел Хорхе Масвидаль, который 2 ноября 2019 года победил Нэйта Диаса, и президент UFC Дана Уайт против такого развития событий, по сути, не возражал. И стороны даже приступили к обсуждению деталей, но на каком-то этапе переговоры зашли в тупик. И противоречия оказались настолько серьёзными, что Хорхе в открытую высказал своё недовольство.

«Если я не стою этих денег, просто отпустите меня. Почему я должен получать вполовину меньше, чем за минувший бой? Только не списывайте всё на пандемию. Рынки показывают высочайший подъём в последнее время, всё возвращается к работе, а вы покупаете остров. Перестаньте играть с нами и с болельщиками.Я никогда не принимал понижение зарплаты. Теперь я должен сделать это в титульном бою? Что с вами не так, ребята», — написал Масвидаль на своей странице в «Твиттере».

За долгие годы управления организацией UFC мы привыкли к тому, что Дана ведёт себя сдержанно, делает значительно больше, чем болтает и добивается таких результатов, о каких многие даже мечтать боятся. А во время пандемии, как мы уже писали, он и вовсе пошёл против всего мира, организовав серию турниров, дав своим бойцам возможность заработать деньги и оставаться в боевом тонусе. На свой страх и риск.

И победил! В том числе, с организацией турниров на бойцовском острове в Абу Даби. И если Уайт не остановится в движении вперёд (а он не остановится и снесёт все стены на пути), то уже лет через 5 будет признан лучшим менеджером в спортивной отрасли за всю историю. Он и сейчас близок к этому. И за всё это время он никогда не болтал лишнего. Всё было по делу, за бойцов своих впрягался по полной программе. Нынешние бунтари – Конор и Джонс — могут это подтвердить. А тут Дану буквально прорвало.

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Президент UFC рассказал о том, как Коннор проворонил свой шанс биться с Фергюсоном 9 мая, о том, что Джон Джонс и Хорхе Масвидаль имеют в своих сейфах совершенно свежие контракты на 7 боёв у каждого, которые они должны провести. И что он не пойдёт ни у кого на поводу.

«Удивительно, что с Усманом будет драться Бёрнс? Для меня – нет, — сообщил на пятничной пресс-конференции Уайт. — Я имею в виду, что именно этим мы и занимаемся. Мы занимаемся организацией боёв уже 20 лет. Люди, которые хотят драться, дерутся, а те, кто не хочет, — нет. В октагон выйдет первый номер рейтинга против чемпиона. Этот парень хочет быть в деле. Пока парни здоровы, они хотят биться, ведь это самое умное, что они могут делать. А Масвидаль… Масвидаль очень похож на братьев Диас. Он делает то, что хочет и когда хочет».

В соответствии с открытыми данными UFC делит 20 процентов дохода со своими бойцами, что намного меньше, чем в других крупнейших профессиональных лигах США – НФЛ, НБА, МЛБ, в меньшей степени — НХЛ. Там лига и владельцы клубов порой по 50% доходов пилят с игроками. И эти мысли застилают глаза некоторым бойцам в UFC. Но игроки из того же НХЛ отдают 18% от доходов в фонд эскроу (из него будут компенсированы потери, если клуб или лига понесут убытки), плюс налоги. По факту, это и скатывается на всё те же 20-25% процентов, с учётом отчислений в профсоюз.

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«Послушайте, я буду устраивать бои каждые выходные в течение следующих 10 лет, — заявил Уайт. — Если ты хочешь драться, позвони нам, мы предложим тебе бои. Если ты не захочешь их принимать, никто заставлять не будет. Так было всегда. Все вокруг ведут себя так, словно это какая-то совершенно новая история. Это происходит постоянно, в режиме нон-стоп».

На вопрос о том, допустит ли он впредь возможность о разделе доходов в сторону увеличения доли бойцов, Дана ответил: «Подобного рода жалобы от них – обычное дело. И это по сути нормально. Но я вас уверяю, что работа парней достаточно хорошо компенсируется». Он ответа на вопрос, о какого порядка цифрах идёт речь, Уайт уклонился.

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Почему-то перед глазами стоит улыбчивый 42-летний Алексей Олейник, который на днях в своём «Инстаграме» заявил, что получил новый вызов. «Бой в августе. Скоро всё всем расскажу. Соперник хороший, здоровенный и злой». Чуть раньше Дядя Лёша, на вопрос о том, сколько ещё он планирует драться, ответил: «Пока есть силы и здоровье, я планирую выходить в клетку как можно чаще. Это важно для будущего, для моей семьи». Большой боец с большой душой.

Что-то подсказывает, что Дана оставит рядом с собой именно таких бойцов. Таких парней, которые готовы были поддержать его в эти непростые времена, были частью этого невероятного возвращения UFC в дело. И столь простая замена того же Масвидаля на Бёрнса, посыл всем – незаменимых нет. Диктовать условия Уайту пытались многие, но случалось всегда, как хотел он.

Ну и сейчас, когда Дана раскрыл подробности появления Бойцовского острова, перспективный план его развития и почти укомплектованные карды лучшими бойцами со всей планеты на дебютные две недели, стало понятно, кто во всей этой истории на коне. Конору предлагают присутствовать на фриковых шоу в Тайланде, Джонс в обиде говорит о Bellator, а Масвидаль будет смотреть потенциально свой бой по телевизору.

Вывод можно сделать только один: бунт подавлен. Давайте уже переключимся на реальное будущее, оно обещает быть невероятно захватывающим.