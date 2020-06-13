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Человек, представившийся бойцом UFC, ранил из ружья 8 человек

Человек, представившийся бойцом UFC, ранил из ружья 8 человек
Бокс/ММА / UFC 0

В Сан-Антонио (штат Техас, США) произошло громкое преступление. Человек, которого не пустили в один из баров города по причине алкогольного опьянения, устроил стрельбу. При этом он представился бойцом UFC из Калифорнии", сообщает BJ Penn.

По информации издания, когда преступнику и его нескольким друзьям было отказано в посещении бара, мужчина пошёл к своему автомобилю и достал из него ружьё, после чего устроил стрельбу. В результате ранения получили восемь человек — 5 женщин и 3 мужчины в возрасте от 23 до 41 лет.

Все они госпитализированы и их состояние оценивается как «стабильное». Что касается преступника, то он скрылся с места происшествия и на данный момент полиция изучает все имеющиеся данные, дабы установить его личность.

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