Человек, представившийся бойцом UFC, ранил из ружья 8 человек
В Сан-Антонио (штат Техас, США) произошло громкое преступление. Человек, которого не пустили в один из баров города по причине алкогольного опьянения, устроил стрельбу. При этом он представился бойцом UFC из Калифорнии", сообщает BJ Penn.
По информации издания, когда преступнику и его нескольким друзьям было отказано в посещении бара, мужчина пошёл к своему автомобилю и достал из него ружьё, после чего устроил стрельбу. В результате ранения получили восемь человек — 5 женщин и 3 мужчины в возрасте от 23 до 41 лет.
Все они госпитализированы и их состояние оценивается как «стабильное». Что касается преступника, то он скрылся с места происшествия и на данный момент полиция изучает все имеющиеся данные, дабы установить его личность.
- 13 июня 2020
-
23:24
-
22:56
-
21:55
-
20:30
-
19:52
-
18:49
-
18:34
-
18:15
-
17:09
-
16:17
-
15:06
-
12:33
-
12:31
-
12:02
-
11:16
-
10:53
-
09:53
-
09:39
-
05:49
-
00:56
-
00:42
-
00:18
- 12 июня 2020
-
23:11
-
22:24
-
21:24
-
20:23
-
19:58
-
18:24
-
17:22
-
15:43
-
14:39
-
13:00
-
11:57
-
09:48
-
09:06
Партнерский контент