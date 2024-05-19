«С Усиком по-другому было нельзя». Бабанин оценил манеру боя Фьюри

Известный российский боксёр Максим Бабанин высказался о поединке между чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри и чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе по версии IBF, WBA, и WBO Александром Усиком.

«С Усиком по-другому было нельзя. Если бы Тайсон работал классически, Александр его бы читал. А так Фьюри делал всё правильно. Джошуа дрался с Усиком классически. Александр вышел и растаскал его как дитя. В школу сводил», — сказал Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил в нокдаун Фьюри, но британец смог восстановиться и продолжить бой.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет. Он провёл 22 поединка в профессиональной карьере и не потерпел ни одного поражения.