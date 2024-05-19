Дерек Чисора подверг критике работу рефери во время нокдауна в бою Усик — Фьюри

Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе британец Дерек Чисора подверг критике работу рефери во время нокдауна в девятом раунде боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Это был самый медленный отсчёт за всю историю бокса, это все знают. Теперь у тебя всё в порядке с математикой. Было 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это то, что было. Но уже неважно, мы это принимаем. Бой был отличным. Мы получили удовольствие от поединка, который устроила Саудовская Аравия. Реванш будет невероятным», — сказал Чисора в видео на YouTube-канале The Stomping Ground.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил в нокдаун Фьюри, но британец смог восстановиться и продолжить бой.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет. Он провёл 22 поединка в профессиональной карьере и не потерпел ни одного поражения.