«Испытал в жизни всё, о чём мечтал». Волков прошёл тест на коронавирус
Боец UFC в тяжёлом весе Александр Волков перед поединком с Кёртисом Блейдсом прошёл тест на коронавирус. Соответствующее видео спортсмен опубликовал в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».
«Теперь я испытал в жизни всё, о чём мечтал», — написал Волков под роликом.
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, бой Александра Волкова с Кёртисом Блейдсом состоится в ночь с 20 на 21 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Их поединок станет главным событием турнира UFC VEGAS 3. Россиянин прибыл в США несколько дней назад и приступил к заключительной стадии подготовки.
Последний раз Волков появлялся в октагоне в ноябре 2019 года. Тогда на турнире в Москве он решением судей победил Грега Харди.
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