Ян признался, что за первый поединок в ММА получил около 20 тыс. рублей

Боец UFC Пётр Ян признался, что получил около 20 тыс. рублей за первый бой в ММА. Тогда он выступил на турнире Irkutsk Pankration Sports center — Baikal Storm 2013 и победил Мурада Бакиева.

«В ACB была огромная конкуренция. Я сталкивался с классными борцами, ударниками, разносторонними ребятами. В частности, Маттеус Маттос был основным спарринг-партнёром Сехудо в ходе подготовки к последним нескольким битвам. Видимо, Генри видел, как я отправил его спать, поэтому избегал нашей дуэли. Однажды мы пересеклись на одном из турниров. Маттос даже отворачивался, делая вид, будто не знает меня.

Что касается дебюта в смешанных единоборства, то не сказал бы, что перед этим вообще целенаправленно проводил занятия по смешанным единоборствам. По грэпплингу у меня было максимум семь — десять тренировок.



За первый бой получил около 20 тыс. рублей. Но на самом деле это не так важно. Моим соперником был опытный самбист Мурад Бакиев. Согласно правилам в том бою можно было бить головой и локтями», — приводит слова Яна «RT на русском».