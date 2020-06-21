Блейдс видит своего будущего противника в паре Миочич – Кормье

Американец Кёртис Блейдс, победивший россиянина Александра Волкова единогласным решением судей на турнире UFC Вегас 3, прокомментировал результат боя и выразил мнение о своих будущих противниках.
«Всегда хороший опыт знать, что вы можете выдержать все пять раундов. Знаю, что должен работать над моими физическими кондициями после третьего раунда. Я доволен победой, Волков повержен, и я на шаг ближе к победе.
Определённо я жду боя Стипе Миочич – Даниэль Кормье, потому что сейчас не вижу соперников для себя», — цитирует Блейдса MMA Fighting.
Напомним, в главном бою турнира UFC Вегас 3, проходившем в Лос-Анджелесе (США), сошлись 31-летний россиянин Александр Волков и 29-летний американец Кёртис Блейдс. Единогласным решением судей победу одержал Кёртис Блейдс – 48:46, 48:47, 49:46.
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