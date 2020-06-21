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Волков уступил Блейдсу единогласным решением судей в главном бою турнира UFC Вегас 3

Волков уступил Блейдсу единогласным решением судей в главном бою турнира UFC Вегас 3
Бокс/ММА 0

В главном бою турнира UFC Вегас 3, проходившем в Лос-Анджелесе (США), сошлись 31-летний россиянин Александр Волков и 29-летний американец Кёртис Блейдс.

Единогласным решением судей победу одержал Кёртис Блейдс – 48-46, 48-47, 49-46.

Большая часть поединка прошла при явном преимуществе американца, удачно переводившего бой в партер. Однако по количеству точных ударов преимущество у россиянина – 127:116. По статистике тэйкдаунов ожидаемо впереди Блейдс – 14 удачных попыток из 25 против одной из двух у россиянина.

Для Блейдса эта победа стала 14-й в карьере и 4-й подряд. Россиянин Волков имеет на своём счету 31 победу и 8 поражений в MMA.

Напомним, «Чемпионат» провёл текстовую трансляцию турнира UFC Вегас 3.

UFC 2020. UFC Fight Night (on ESPN 11), Лас-Вегас, США
Кёртис Блэйдс (W) - Александр Волков
21 июня 2020, воскресенье. 06:00 МСК
Кёртис Блэйдс
Окончено
PTS
Александр Волков
Эммет победил Бургоса единогласным решением судей в соглавном бою турнира UFC Вегас 3
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