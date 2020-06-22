«Ни фига он меня не переехал». Волков жёстко ответил критикам после поражения от Блэйдса

Российский боец MMA Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, дал ответ критикам после поражения в поединке с американцем Кёртисом Блэйдсом. На турнире UFC в Лас-Вегасе, состоявшемся в минувшие выходные, Блэйдс победил Волкова единогласным решением судей.

«Я думаю, многие написали, что рады тому, что Кёртис меня переехал. Но переехал-то в кавычках, потому что ни фига он меня не переехал.

Понятно, что навыки борьбы у него выше. Понятно, что я пропустил эти проходы. Но никакого урона он мне не нанёс. По большому счёту, он сделал эти четырнадцать бросков — и за это ему дали победу. А не за то, что он меня избил или поставил в какое-то положение, в котором он мог закончить бой досрочно. А я его в такое положение поставил.

Меня это (критика. — Прим. «Чемпионата») никак не задевает. Я понимаю, что люди, которые это пишут, зачастую мало что из себя представляют хотя бы даже в той работе, которой сами занимаются. Поэтому их радуют неудачи других людей.

На эту тему есть такая у Нойза Эмси песня: «Чужая слабость не делает тебя сильнее». Но вообще их комментарии в моем «инстаграме» — это тоже активность, так что пусть пишут», — цитирует Волкова «Матч ТВ».