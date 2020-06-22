Бёрнс призвал UFC удалить Макгрегора из рейтингов промоушена

Боец UFC Гилберт Бёрнс призвал удалить бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора из рейтингов промоушена.
«Сехудо закончил карьеру, и его моментально удалили из рейтингов UFC. Давайте сделаем это и с Конором», — написал в своём «твиттере» Гилберт Бёрнс.
Напомним, Макгрегор недавно в очередной раз объявил о завершении карьеры. Он сделал это уже в третий раз, но ранее всякий раз возвращался в спорт. Рассказывая о причинах такого решения, Макгрегор отметил, что не видит привлекательных вариантов боя, и добавил, что лига отказала ему в поединке с временным чемпионом UFC в лёгком весе Джастином Гэтжи.
31-летний Макгрегор выступал в смешанных единоборствах с 2008 года. Последним его соперником был американец Дональд Серроне, который на турнире UFC 246, прошедшем в январе 2020 года, потерпел поражение нокаутом за 40 секунд. На счету Макгрегора 26 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения, последнее — от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года.
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