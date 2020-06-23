Вдова боксёра Дадашева потребовала денежной компенсации за смерть мужа

Елизавета Апушкина, вдова российского боксёра Максима Дадашева, требует в суде от Атлетической комиссии штата Мэриленд финансовой компенсации за смерть спортсмена. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник. Напомним, ранее стало известно, что вдова Дадашева подала в США иск к Атлетической комиссии штата Мэриленд.
«Основным требованием является денежная компенсация. Её размер должен определить суд. Ответчик — Атлетическая комиссия штата Мэриленд», — сообщил источник.
Дадашев скончался в США 23 июля 2019 года. Причиной смерти 28-летнего спортсмена стали травмы, полученные в ходе поединка за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира в первой полусредней весовой категории по версии IBF. Соперником россиянина был представитель Пуэрто-Рико Субриэль Матиас.
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