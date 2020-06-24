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«Засунь свои длинные руки себе в задницу». Ян ответил на критику со стороны О'Мэлли

«Засунь свои длинные руки себе в задницу». Ян ответил на критику со стороны О'Мэлли
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFC Пётр Ян ответил на слова бойца Шона О'Мэлли, что Петру не хватило бы размаха рук, чтобы справиться с ним. Ранее О'Мэлли заявил в своём подкасте, что легко нокаутировал бы Яна, потому что у него больший размах рук.

«Занимался боксом восемь лет, и за это время избил столько длинных парней, сколько у тебя кудрей на голове. Используй свои длинные руки, чтобы засунуть их себе в задницу. Твой размах рук будет полезен для этого», — написал Пётр Ян в своём «твиттере».

27-летний Ян выступает в смешанных единоборствах с 2013 года. Последний поединок он провёл в декабре 2019 года, победив нокаутом Юрайю Фейбера на турнире UFC 245. Его следующим соперником будет бразилец Жозе Алду. Соперники сразятся за пояс UFC в легчайшем весе, освободившийся после того, как о завершении карьеры объявил Генри Сехудо.

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