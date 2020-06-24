«Засунь свои длинные руки себе в задницу». Ян ответил на критику со стороны О'Мэлли

Российский боец UFC Пётр Ян ответил на слова бойца Шона О'Мэлли, что Петру не хватило бы размаха рук, чтобы справиться с ним. Ранее О'Мэлли заявил в своём подкасте, что легко нокаутировал бы Яна, потому что у него больший размах рук.
«Занимался боксом восемь лет, и за это время избил столько длинных парней, сколько у тебя кудрей на голове. Используй свои длинные руки, чтобы засунуть их себе в задницу. Твой размах рук будет полезен для этого», — написал Пётр Ян в своём «твиттере».
27-летний Ян выступает в смешанных единоборствах с 2013 года. Последний поединок он провёл в декабре 2019 года, победив нокаутом Юрайю Фейбера на турнире UFC 245. Его следующим соперником будет бразилец Жозе Алду. Соперники сразятся за пояс UFC в легчайшем весе, освободившийся после того, как о завершении карьеры объявил Генри Сехудо.
- 24 июня 2020
-
21:10
-
20:28
-
18:48
-
17:31
-
16:02
-
15:41
-
14:35
-
14:25
-
13:26
-
12:34
-
11:33
-
10:04
-
09:31
-
09:04
-
00:59
- 23 июня 2020
-
23:35
-
22:48
-
21:28
-
21:11
-
20:28
-
19:25
-
18:12
-
17:58
-
15:32
-
14:44
-
13:40
-
12:37
-
11:00
-
10:00
-
09:31
-
09:01
-
01:00
- 22 июня 2020
-
23:45
-
22:38
-
22:35