Допинг-проба B чемпиона мира по боксу Беспутина дала положительный результат

Допинг-проба B чемпиона мира по боксу в полусреднем весе по версии WBA россиянина Александра Беспутина дала положительный результат. Об этом сообщил представитель команды боксёра Раджаба Бутаева, являвшегося соперником Беспутина по титульному поединку.
«Есть документальное подтверждение: проба B показала тот же результат, что и проба A», — приводит слова представителя команды Бутаева ТАСС.
29-летний Беспутин провалил допинг-тест после титульного поединка. Россиянин 30 ноября 2019 года завоевал чемпионский пояс, победив Бутаева.
На счету Беспутина 14 побед (9 — нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призёром Европейских игр, на чемпионате мира дошёл до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank.
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