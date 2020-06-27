Рябинский — о поединке Поветкин — Уайт: соперник не простой, но мы верим в Сашу

Глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрея Рябинский прокомментировал новость о назначении даты поединка Александра Поветкина и Диллиана Уайта, отметив, что болельщиков ждёт «крутое» противостояние. Функционер также подчеркнул, что его клиента ждёт серьёзный вызов.

«Мы очень рады, что в этой непростой ситуации появилась возможность провести этот бой уже летом, и думаю, что это отличная новость для всех поклонников бокса. Хорошо, что бокс возвращается к своим фанатам таким крутым и интересным боем двух топовых супертяжеловесов мира. Соперник непростой, но мы верим в Сашу», — приводит слова Рябинского пресс-служба компании «Мир бокса» на странице в «Инстаграме».

Напомним, Поветкин и Уайт встретятся 22 августа. На кону противостояния будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBC.