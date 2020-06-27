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Фьюри — Уайту: беспокойся о сорокалетнем Поветкине, он может тебя удивить

Фьюри — Уайту: беспокойся о сорокалетнем Поветкине, он может тебя удивить
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри ответил на вызов со стороны Диллиана Уайта.

«Это может случиться только в твоих мечтах, бомж. Беспокойся лучше о 40-летнем Поветкине. Он может тебя удивить. А пока встань на колени и скажи, что любишь меня», — написал Фьюри в «Твиттере».

Последний поединок Фьюри провёл в феврале 2020 года. Нокаутировав Уайлдера, он отобрал у него пояс WBC. На счету британца 30 побед и одна ничья.

Ранее Фьюри заявил, что намерен провести ещё как минимум три боя. В числе возможных соперников он назвал обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, бывшего чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера и Диллиана Уайта.

Диллиан Уайт 22 августа встретится с Александром Поветкиным, на кону противостояния будет стоять пояс временного чемпиона мира по версии WBC.

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