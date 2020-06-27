Фьюри — Уайту: беспокойся о сорокалетнем Поветкине, он может тебя удивить

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри ответил на вызов со стороны Диллиана Уайта.



«Это может случиться только в твоих мечтах, бомж. Беспокойся лучше о 40-летнем Поветкине. Он может тебя удивить. А пока встань на колени и скажи, что любишь меня», — написал Фьюри в «Твиттере».



Последний поединок Фьюри провёл в феврале 2020 года. Нокаутировав Уайлдера, он отобрал у него пояс WBC. На счету британца 30 побед и одна ничья.



Ранее Фьюри заявил, что намерен провести ещё как минимум три боя. В числе возможных соперников он назвал обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, бывшего чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера и Диллиана Уайта.



Диллиан Уайт 22 августа встретится с Александром Поветкиным, на кону противостояния будет стоять пояс временного чемпиона мира по версии WBC.