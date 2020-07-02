Александр Емельяненко спел песню «Девочка в розовом сарафане». Видео

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, как он поёт песню «Девочка в розовом сарафане», получившую известность в исполнении юмориста Юрия Гальцева.

«А где-то в Крыму

Девочка в розовом сарафане,

И мама её не отпускала гулять.

Но мы просили:

Отпусти, мама, дочку с нами,

Ведь мы, блин, подводники,

Мы — силачи!»

«На работу в прекрасном настроении!» — подписал Емельяненко видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, следующим соперником тяжеловеса Емельяненко станет Магомед Исмаилов, который ранее выступал в средней весовой категории, однако ради этого поединка поднялся в тяжёлый вес. Бой Емельяненко — Исмаилов состоится на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA), который состоится в Москве 24 июля.

Ранее Исмаилов записал и выложил забавное видео, в шутку признавшись, что он настолько погружён в тренировочный процесс, что даже не помнит, какой сейчас день.