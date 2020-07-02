Александр Емельяненко спел песню «Девочка в розовом сарафане». Видео

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, как он поёт песню «Девочка в розовом сарафане», получившую известность в исполнении юмориста Юрия Гальцева.
«А где-то в Крыму
Девочка в розовом сарафане,
И мама её не отпускала гулять.
Но мы просили:
Отпусти, мама, дочку с нами,
Ведь мы, блин, подводники,
Мы — силачи!»
«На работу в прекрасном настроении!» — подписал Емельяненко видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, следующим соперником тяжеловеса Емельяненко станет Магомед Исмаилов, который ранее выступал в средней весовой категории, однако ради этого поединка поднялся в тяжёлый вес. Бой Емельяненко — Исмаилов состоится на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA), который состоится в Москве 24 июля.
Ранее Исмаилов записал и выложил забавное видео, в шутку признавшись, что он настолько погружён в тренировочный процесс, что даже не помнит, какой сейчас день.
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