«Ты в натуре пирожок». Исмаилов записал ответное видео для А. Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов обратился к другому бойцу MMA Александру Емельяненко в преддверии поединка, который состоится в Москве 24 июля. Изначально бой Емельяненко и Исмаилова должен был состояться на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) 3 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.

Ранее Емельяненко заявил, что будет «вбивать лысую голову в настил ринга». Исмаилов ответил на это своим видео, опубликованном в его «инстаграме».

«Ты в натуре пирожок, Саша. Ты пирожок с картошкой. Чисто пирожочек», — сказал боец.

«Одна просьба есть к организаторам на 24 июля: рядом с клеткой чашечку чая поставьте, пожалуйста», — подписал он видео.

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