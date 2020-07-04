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Тело Абдулманапа Нурмагомедова доставлено в Дагестан

Тело Абдулманапа Нурмагомедова доставлено в Дагестан
Бокс/ММА / UFC 0

Тело легендарного тренера Абдулманапа Нурмагомедова доставлено в Дагестан, сообщает ТАСС. Его сопровождал Хабиб Нурмагомедов.

Самолет с телом Абдулманапа Нурмагомедова в пятницу вечером встречали близкие родственники. В аэропорту в настоящее время находятся также представители руководства республики. Заслуженного тренера РФ похоронят в селе Кироваул, куда тело доставят на автомобиле.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.

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