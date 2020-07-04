Тренер Хабиба отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова.

«Мир потерял великого тренера и мастера боевых искусств ММА, Россия потеряла великого гуманиста, который любил свой народ и всегда помогал нуждающимся. Семья потеряла великого отца и лидера. Хабиб потерял наставника, тренера и отца, который любил его безоговорочно. Я потерял великого друга и товарища, тренера, которого я всегда буду помнить и чувствовать привилегию быть принятым, как семья. Он сейчас с богом, я знаю, что он в хорошем месте. Покойся с миром», — написал Мендес в «Инстаграме».

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.