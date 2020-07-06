Пётр Ян сдал три теста на коронавирус в преддверии титульного боя

Российский боец UFC Пётр Ян сообщил, что трижды сдал тесты на коронавирус в преддверии боя с бразильцем Жозе Алду за титул UFC в легчайшем весе.



«Да, я сдал три теста, сейчас мы ждем результатов, чувствую себя хорошо.



Это напрягает, всё ограничено. Но с этим столкнулся не только я, все в равных условиях, знал, куда еду. Всё под контролем.



Я с тренером в номере, хотя сначала нас заселили раздельно. Мы обязательно выходим на балкон, нужно подышать и на скакалке поработать.



Каждый день лёгкая тренировка, обязательно пьём воду и находимся в ожидании боя», — приводит слова Яна ТАСС.

В ближайшие выходные, 11 июля, Ян, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, сразится за вакантный пояс с бразильцем Жозе Алду.