Кард турнира UFC 251: Усман — Масвидаль, Волкановски — Холлоуэй, Ян — Алду и другие бои

11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится турнир UFC 251. На турнире пройдёт сразу три титульных боя. В главном бою турнира чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман будет защищать свой титул в поединке с Хорхе Масвидалем.
В соглавном бою встретятся действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски и бывший обладатель пояса Макс Холлоуэй.
В третьем по значимости поединке турнира россиянин Пётр Ян поборется за титул чемпиона лиги, его соперником станет экс-чемпион промоушена Жозе Алду.
«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, это означает, что боец не входит в топ-15 весовой категории.
UFC 251
Основной кард
Камару Усман (чемпион) — Хорхе Масвидаль (№ 3) — полусредний вес, бой за титул чемпиона организации
Александр Волкановски (чемпион) — Макс Холлоуэй (№ 1) — полулёгкий вес, бой за титул чемпиона организации
Пётр Ян (№ 3) — Жозе Алду (№ 13) — легчайший вес, бой за вакантный титул чемпиона организации
Джессика Андраде (№ 1) — Роуз Намаюнас (№ 2) — женский минимальный вес
Аманда Рибас (№14) — Пейдж Ванзант — женский наилегчайший вес
Предварительный кард
Волкан Оздемир (№ 7) — Иржи Прохазка — полутяжёлый вес
Элизеу дос Сантос — Муслим Салихов — полусредний вес
Макван Амирхани — Дэнни Генри — полулёгкий вес
Леонардо Сантос — Роман Богатов — лёгкий вес
Ранний предварительный кард
Марчин Тыбура — Максим Гришин — тяжёлый вес
Раулиан Пэйва (№ 14) — Жалгас Жумагулов — наилегчайший вес
Кэрол Роса — Ванесса Мело — женский легчайший вес
Мартин Дэй — Дэйви Грант — легчашйий вес
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