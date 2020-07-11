Кард турнира UFC 251: Усман — Масвидаль, Волкановски — Холлоуэй, Ян — Алду и другие бои

11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоится турнир UFC 251. На турнире пройдёт сразу три титульных боя. В главном бою турнира чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман будет защищать свой титул в поединке с Хорхе Масвидалем.



В соглавном бою встретятся действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски и бывший обладатель пояса Макс Холлоуэй.



В третьем по значимости поединке турнира россиянин Пётр Ян поборется за титул чемпиона лиги, его соперником станет экс-чемпион промоушена Жозе Алду.



«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, это означает, что боец не входит в топ-15 весовой категории.



UFC 251



Основной кард



Камару Усман (чемпион) — Хорхе Масвидаль (№ 3) — полусредний вес, бой за титул чемпиона организации

Александр Волкановски (чемпион) — Макс Холлоуэй (№ 1) — полулёгкий вес, бой за титул чемпиона организации

Пётр Ян (№ 3) — Жозе Алду (№ 13) — легчайший вес, бой за вакантный титул чемпиона организации

Джессика Андраде (№ 1) — Роуз Намаюнас (№ 2) — женский минимальный вес

Аманда Рибас (№14) — Пейдж Ванзант — женский наилегчайший вес



Предварительный кард



Волкан Оздемир (№ 7) — Иржи Прохазка — полутяжёлый вес

Элизеу дос Сантос — Муслим Салихов — полусредний вес

Макван Амирхани — Дэнни Генри — полулёгкий вес

Леонардо Сантос — Роман Богатов — лёгкий вес



Ранний предварительный кард



Марчин Тыбура — Максим Гришин — тяжёлый вес

Раулиан Пэйва (№ 14) — Жалгас Жумагулов — наилегчайший вес

Кэрол Роса — Ванесса Мело — женский легчайший вес

Мартин Дэй — Дэйви Грант — легчашйий вес