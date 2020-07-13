Гаджиев: бой Ян — Сехудо взорвёт мир MMA

Глава промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о желании увидеть бой россиянина Петра Яна и американца Генри Сехудо.

В минувшие выходные Ян победил бразильца Жозе Альдо и стал чемпионом UFC в легчайшем весе. Ранее соответствующий пояс принадлежал Сехудо, который после победы на турнире в мае объявил о завершении карьеры.

«Если Сехудо вернётся, нас ждёт большая история. Бой Сехудо — Ян, несмотря на маленький вес, который обычно не так популярен, взорвёт мир ММА. Это большой объём просмотров и большие деньги для всех участников. Для Пети было бы круто, чтобы Сехудо вернулся», — приводит слова Гаджиева ТАСС.

На счету Яна 15 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. У Сехудо 16 побед и два поражения в MMA.