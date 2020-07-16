Forbes оценил состояние Владимира Кличко в $ 100 млн

Немецкая редакция журнала Forbes оценила состояние бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Владимира Кличко.

По версии издания, на данный момент капитал украинца составляет около $ 100 млн. Экс-чемпион мира по боксу владеет элитной гостиницей в центре Киева, а также хостелом в украинской столице. Кроме того, он занимается продажей наборов еды с правильным питанием в сети немецких супермаркетов. Основной доход, судя по всему, приносит консультирование крупных компаний, таких как Deutsche Telekom и Porsche, а также инвестиционная компания.

Методика управления Владимира Кличко также преподаётся самим экс-спортсменом на авторском курсе инноваций в менеджменте в университете Сент-Галлена (Швейцария).

При этом по оценкам издания, на момент завершения профессиональной карьеры состояние Кличко достигало $ 21,5 млн.