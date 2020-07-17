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Дебют россиянина Кисера в UFC сорвался из-за нацистской татуировки

Дебют россиянина Кисера в UFC сорвался из-за нацистской татуировки
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Алексей Кисер, секундант дебютировавшего в UFC в минувшие выходные Романа Богатова, рассказал, что его выгнали из промоушена за то, что на его руке изображена неонацистская татуировка.

По словам Кисера, он сам должен был дебютировать на турнире UFC на «Бойцовском острове» в качестве бойца, но татуировку заметили и разорвали с ним контракт.

«Теперь всем буду рассказывать про свой экспириенс: две недели находился на карандаше у UFC, почти вышел на замену, почти стал «ветераном», пока они не вникли в татуировки, а после выпнули домой.

Как считаете, могу ли я считаться полуветераном организации и писать это в шапке профиля?» — написал Кисер в своём «инстаграме».

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