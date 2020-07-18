Аскрен хотел бы провести бой с Хабибом

Бывший боец UFC Бен Аскрен признался, что хотел бы провести поединок с российским чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
«Хабиб», — написал Аскрен в своём «твиттере» в ответ на вопрос, с каким бойцом он хотел бы встретиться, если бы мог выбрать в любой весовой категории.
Напомним, 31-летний Хабиб Нурмагомедов начал карьеру в смешанных единоборствах в 2008 году. Последний бой он провёл в сентябре 2019 года, победив американца Дастина Порье. Всего на счету Хабиба 28 побед в 28 поединках в MMA. Ранее стало известно, что свой следующий поединок Хабиб может провести 19 сентября 2020 года в Лас-Вегасе, соперником Нурмагомедова станет Джастин Гэтжи.
Бен Аскрен дебютировал в UFC 2 марта 2019 года, перейдя в промоушен из азиатской организации ONE в обмен на бывшего чемпиона UFC Деметриуса Джонсона. В дебютном поединке в UFC Аскрен одержал победу над Робби Лоулером, однако после этого потерпел два поражения: от Хорхе Масвидаля — нокаутом и от Демиана Майи — приёмом. Аскрен в разные годы являлся чемпионом Bellator и ONE FC. В ноябре 2019 года Аскрен объявил о завершении карьеры.
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