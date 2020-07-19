Арман Царукян: хочу встретиться с Элом Яквинтой
Боец UFC в лёгком весе Арман Царукян рассказал о дальнейших карьерных планах. Россиянин признался, что в следующем поединке хочет встретиться с экс-претендентом на титул чемпиона UFC в лёгком весе Элом Яквинтой.
«Мне бы хотелось встретиться с кем-то из топ-15 или топ-10. Начало карьеры в UFC было хорошим. Сначала встретился с Исламом Махачевым, затем победил Оливье Обен-Мерсье, теперь справился с Дэви Рамосом, который является очень сильным бойцом. Мне кажется, могу подраться с кем угодно. Хотелось бы получить бой с Яквинтой. Мне нравится этот боец. Он дрался с Хабибом Нурмагомедовым, в России все его знают. Думаю, для меня это хороший поединок», — сказал Царукян на пресс-конференции после турнира UFC Fight Island 2.
- 19 июля 2020
-
11:19
-
11:09
-
10:33
-
10:19
-
09:59
-
09:45
-
09:40
-
09:23
-
07:39
-
06:58
-
05:30
-
05:22
-
03:45
-
03:13
-
03:06
-
03:01
-
00:56
- 18 июля 2020
-
23:44
-
22:49
-
21:35
-
20:19
-
19:18
-
19:05
-
18:38
-
17:47
-
16:50
-
15:39
-
14:44
-
13:23
-
12:00
-
11:03
-
09:39
-
05:26
-
00:23
- 17 июля 2020
-
23:41
Партнерский контент