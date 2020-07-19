Арман Царукян: хочу встретиться с Элом Яквинтой

Боец UFC в лёгком весе Арман Царукян рассказал о дальнейших карьерных планах. Россиянин признался, что в следующем поединке хочет встретиться с экс-претендентом на титул чемпиона UFC в лёгком весе Элом Яквинтой.

«Мне бы хотелось встретиться с кем-то из топ-15 или топ-10. Начало карьеры в UFC было хорошим. Сначала встретился с Исламом Махачевым, затем победил Оливье Обен-Мерсье, теперь справился с Дэви Рамосом, который является очень сильным бойцом. Мне кажется, могу подраться с кем угодно. Хотелось бы получить бой с Яквинтой. Мне нравится этот боец. Он дрался с Хабибом Нурмагомедовым, в России все его знают. Думаю, для меня это хороший поединок», — сказал Царукян на пресс-конференции после турнира UFC Fight Island 2.