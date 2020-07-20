Президент UFC: другого такого, как Хабиб, не будет никогда
Президент UFC Дана Уайт высоко оценил достижения россиянина Хабиба Нурмагомедова, который с апреля 2018 года удерживает пояс чемпиона промоушена в лёгком весе. Напомним, на счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.
«Он непобеждённый. Он достиг всего. У него куча денег.
Другого такого, как Хабиб, не будет никогда. Не будет и такого, как Конор (Макгрегор. — Прим. «Чемпионата»). Но у нас будут другие звёзды.
Кто следующий? Кто мог предположить, что в Ирландии появится такая крупная суперзвезда? И кто мог подумать, что у нас будет чемпион-мусульманин, которого будут любить все мусульмане во всём мире?» — цитирует Уайта The National.
Также Уайт рассказал, где и когда состоится бой Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.
Президент UFC определился с местом и временем боя Нурмагомедов — Гэтжи
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