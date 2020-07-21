В Москве появилось граффити в честь чемпиона UFC Петра Яна. Фото
В Москве появилось граффити, посвящённое российскому бойцу смешанных единоборств Петру Яну. Напомним, 11 июля Ян на турнире UFC 251, который прошёл на «Бойцовском острове» в столице ОАЭ городе Абу-Даби, победил бразильца Жозе Альдо техническим нокаутом в пятом раунде и стал чемпионом промоушена в легчайшей весовой категории.
«Привет из Москвы, родом из Сибири!» — отмечается в сообщении художника в «Инстаграме».
Посмотреть фотографии граффити можно в «инстаграме» sourt.one.
27-летний Ян начал карьеру в смешанных единоборствах в 2014 году. На его счету 16 поединков в MMA, в которых он одержал 15 побед и потерпел одно поражение. В списке российских чемпионов UFC Пётр присоединился к обладателю пояса в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.
Стерлинг назвал Петра Яна бумажным чемпионом
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