Бивол — о Дадашеве: общаюсь с его женой и понимаю по её эмоциям, что его нет

Российский боксёр Дмитрий Бивол поделился воспоминаниями о своём друге Максиме Дадашеве.



Дадашев скончался в США 23 июля 2019 года. Причиной смерти 28-летнего спортсмена стали травмы, полученные в ходе поединка за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира в первой полусредней весовой категории по версии IBF. Соперником россиянина был представитель Пуэрто-Рико Субриэль Матиас.



«Я с ним знаком очень давно, где-то с 2003 года. Мы с ним проехали всю область и Россию по соревнованиям. Дружили вне тренировок и соревнований. Макс был очень ответственный, подходил к тренировкам с высокой ответственностью. У него были драматичные бои, которые он вывозил на характере. Как человек: отзывчивый, весёлый и вызывал только положительные эмоции.



Конечно, я общаюсь с его женой и понимаю по её эмоциям, что его нет. Жаль, что человек ушёл в таком возрасте и оставил семью, потерпел поражение жизни», — передаёт слова Дмитрия Бивола корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.