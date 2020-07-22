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Бивол — о Дадашеве: общаюсь с его женой и понимаю по её эмоциям, что его нет

Бивол — о Дадашеве: общаюсь с его женой и понимаю по её эмоциям, что его нет
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боксёр Дмитрий Бивол поделился воспоминаниями о своём друге Максиме Дадашеве.

Дадашев скончался в США 23 июля 2019 года. Причиной смерти 28-летнего спортсмена стали травмы, полученные в ходе поединка за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира в первой полусредней весовой категории по версии IBF. Соперником россиянина был представитель Пуэрто-Рико Субриэль Матиас.

«Я с ним знаком очень давно, где-то с 2003 года. Мы с ним проехали всю область и Россию по соревнованиям. Дружили вне тренировок и соревнований. Макс был очень ответственный, подходил к тренировкам с высокой ответственностью. У него были драматичные бои, которые он вывозил на характере. Как человек: отзывчивый, весёлый и вызывал только положительные эмоции.

Конечно, я общаюсь с его женой и понимаю по её эмоциям, что его нет. Жаль, что человек ушёл в таком возрасте и оставил семью, потерпел поражение жизни», — передаёт слова Дмитрия Бивола корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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