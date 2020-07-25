«Емеля, сколько же ты газовал». Пётр Ян прокомментировал поражение А. Емельяненко

Боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян прокомментировал выступление Александра Емельяненко в бою с Магомедом Исмаиловым на турнире ACA 107.

«Емеля, Емеля. Сколько же ты газовал. Мага — камень», — сказал Ян, просматривая поединок. Соответствующее видео он разместил в «сторис» на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Емельяненко проиграл Исмаилову в третьем раунде. Встречу остановил рефери. К моменту остановки лицо Емельяненко заливала кровь. В ходе боя Александр получил несколько рассечений.



Это поражение стало первым для Александра с 2014 года, когда он на турнире Coliseum FC — New History 2 в Санкт-Петербурге досрочно проиграл Дмитрию Сосновскому. Магомед Исмаилов не проигрывает с 2014 года. В последних одиннадцати встречах он одержал десять побед, ещё один бой завершился ничьей.