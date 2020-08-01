Уайт подтвердил, что загадочный пост Макгрегора был ответом на вызов Чимаева

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что «твитт» Макгрегора со словами «я принимаю» был ответом на вызов на бой от российского бойца Хамзата Чимаева, который просил организовать ему бой с Нейтом Диазом, Хорхе Масвидалем и Конором Макгрегором в один и тот же вечер.

«Это было ответом для Хамзата. Он писал, что желает бой с Диасом, Масвидалем и Макгрегором, на что Конор и ответил: «Я принимаю».

Но у меня нет интереса в том, чтобы проводить этот бой. Конор ушёл на пенсию, и сейчас он отсиживается. Посмотрим, как закончится этот год, и что будет с ним дальше. Вы знаете, что он хочет боя с Хабибом, который дерётся 24 октября с Гэтжи», — приводит слова Уайта ESPN с пресс-конференции, посвящённой турниру UFC Fight Night 173.