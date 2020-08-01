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Кевин Ли поделился прогнозом на бой Нурмагомедова с Гэтжи

Кевин Ли поделился прогнозом на бой Нурмагомедова с Гэтжи
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец Кевин Ли поделился ожиданиями от поединка чемпиона UFC в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона Джастина Гэтжи, который запланирован на 24 октября.

«Я буду там, буду смотреть. Не знаю, сложный бой, но Хабиб, скорее всего, его пройдёт. Гэтжи — мастер одного трюка. Жду, что Хабиб его тоже пройдёт», — сказал Ли в интервью Хелен Ии.

Кевин заявил, что, если Хабиб будет драться с Жоржем Сен-Пьером, он будет в углу соперника россиянина и сделает всё возможное, чтобы помочь ему.

Ранее президент UFC Дана Уайт сказал, что Нурмагомедов последний бой в карьере может провести с Сен-Пьером. Напомним, канадец официально объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. У 39-летнего Сен-Пьера 26 побед и два поражения в 28 боях в MMA.

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