Кевин Ли поделился прогнозом на бой Нурмагомедова с Гэтжи

Американский боец Кевин Ли поделился ожиданиями от поединка чемпиона UFC в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона Джастина Гэтжи, который запланирован на 24 октября.

«Я буду там, буду смотреть. Не знаю, сложный бой, но Хабиб, скорее всего, его пройдёт. Гэтжи — мастер одного трюка. Жду, что Хабиб его тоже пройдёт», — сказал Ли в интервью Хелен Ии.

Кевин заявил, что, если Хабиб будет драться с Жоржем Сен-Пьером, он будет в углу соперника россиянина и сделает всё возможное, чтобы помочь ему.



Ранее президент UFC Дана Уайт сказал, что Нурмагомедов последний бой в карьере может провести с Сен-Пьером. Напомним, канадец официально объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года.



На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. У 39-летнего Сен-Пьера 26 побед и два поражения в 28 боях в MMA.