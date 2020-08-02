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Президент UFC: бой Макгрегора и Пакьяо? Мне всё равно

Президент UFC: бой Макгрегора и Пакьяо? Мне всё равно
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на желание ирландского бойца ММА Конора Макгрегора провести поединок с действующим чемпионом мира по боксу по версии WBC Мэнни Пакьяо. Ранее Макгрегор намекнул на желание провести бой, написав фразу на тагальском языке, на котором говорят жители Филиппин.

«Бой Макгрегора и Пакьяо? Мне всё равно», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 173.

Макгрегор ранее объявил об уходе из ММА. Ирландец сделал это уже в третий раз, дважды он возвращался. Последний поединок в UFC Макгрегор провёл в январе 2020 года, тогда он победил Дональда Серроне.

Примечательно, что Конор уже дрался по правилам бокса с бывшим чемпионом мира. Так, в 2018 году он провёл поединок с Флойдом Мейвезером, которому уступил техническим нокаутом.

Конор Макгрегор намекнул на желание подраться с Мэнни Пакьяо
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