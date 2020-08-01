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Конор Макгрегор намекнул на желание подраться с Мэнни Пакьяо

Конор Макгрегор намекнул на желание подраться с Мэнни Пакьяо
Бокс/ММА / UFC 0

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, вновь оставил на своей странице в социальной сети сообщение, которое раньше многие восприняли как ответ на согласие провести бой с Хамзатом Чимаевым.

Однако на этот раз ирландец написал фразу на тагальском языке, на котором говорят жители Филиппин. Сообщение Конора можно расценить как согласие на поединок с действующим чемпионом мира по боксу в полусреднем весе по версии WBA Мэнни Пакьяо.

«Tinatanggap ko», – написал Макгрегор в «Твиттере», что переводится как «я принимаю».

В январе 2020 года Конор уже выражал желание провести боксёрский поединок с Пакьяо и заявил, что станет чемпионом мира по боксу.

Журналист ESPN: Макгрегор заявил, что его слова были не про Чимаева
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