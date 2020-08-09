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В UFC определили обладателей бонусов после турнира в Лас-Вегасе

В UFC определили обладателей бонусов после турнира в Лас-Вегасе
Бокс/ММА / UFC 0

Руководство UFC определило обладателей бонусов после турнира промоушена в Лас-Вегасе. На этот раз в лиге не смогли выбрать лучший бой вечера. Вместо этого сразу четыре бойца получили вознаграждение в номинации «Выступление вечера», сообщает MMA Fighting.

По $ 50 тыс. получили Гевин Такер, Эндрю Санчес, Кевин Холланд и Даррен Стюарт.

Такер на турнире UFC Fight Night 174 уже в первом раунде победил удушающим приёмом Джастина Джейнса. Эндрю Санчес в первом раунде нокаутировал Веллингтона Турмана, закрыв поражение от Марвина Веттори. Кевин Холланд в третьем раунде нокаутировал дебютанта лиги Хоакина Бакли.

Что касается Даррена Стюарта, то он впервые в карьере победил удушающим приёмом, остановив в первом раунде Маки Питоло.

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