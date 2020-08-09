Харитонов: для меня Олейник всегда остаётся человеком, который внёс большой вклад в ММА

Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился впечатлениями от поединка Алексея Олейника и Деррика Льюиса. Спортсмен отметил, что, невзирая на досрочное поражение, схватка не стала для Олейника провальной.

«Полностью боя не видел, только концовку. Лёхе немного надо было собраться, додушить Льюиса. Наверное, он отдал много сил в удушающем. Олейник проиграл, но я его уважаю. Лёха — настоящий воин.

По отрывкам показалось, что Алексей не был до конца готов. Не его день, но для меня Лёха всегда остаётся человеком, который внёс большой вклад в ММА. Не считаю бой провальным. Кто не проигрывает? Это жизнь. А Лёха сделает выводы и будет ещё сильнее", — сказал Харитонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.