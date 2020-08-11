Гэтжи рассказал, как собирается победить Хабиба

Временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи рассказал, за счёт чего планирует победить чемпиона лиги Хабиба Нурмагомедова. Встреча американца и россиянина состоится 24 октября и возглавит турнир UFC 254.
«Мы больше не боремся. Передо мной будут некоторые зоны, они не очень большие. Они должны стать зонами смерти, и я должен буду пользоваться ими в те моменты, когда они будут открыты. Это то, что умею делать лучше всего: создавать бойню, провоцировать столкновение машин.
Единственная цель — провоцировать эти аварии как можно чаще. Не так уж и важно, говорим мы об ударах по корпусу или в голову. Главное — создавать эти аварийные ситуации, когда мы будем бить друг друга. Это единственный способ победить этого парня", — приводит слова Гэтжи MMA Fighting.
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