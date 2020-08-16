UFC 252. Миллер проиграл Пичелу решением судей
В Лас-Вегасе (штат Невада, США) на стадионе APEX Arena проходит турнир UFC 252. В предварительном карте, в лёгком весе состоялся бой американцев Джима Миллера и Винса Пичела.
Поединок завершился победой Пичела в третьем раунде единогласным решением судей — в конце боя Миллер пропустил от Пичела несколько акцентированных ударов. Этот бой стал для Джима Миллера 36-м в рамках Ultimate Fighting Championship. Поединок с Пичелом стал для него уже третьим в 2020 году, а по общему числу боёв в UFC он обошёл Ковбоя Серроне.
Главным событием UFC 252 станет поединок между Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье, который начнётся примерно в 7:10 мск. «Чемпионат» ведёт прямую трансляцию турнира.
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