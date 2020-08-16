Джон Джонс пообещал в скором времени стать чемпионом UFC в тяжёлом весе

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс пообещал в скором времени стать чемпионом лиги в тяжёлом весе. Соответствующее заявление он сделал после завершения схватки Стипе Миочича и Даниэля Кормье, в которой американец хорватского происхождения защитил титул в тяжёлом дивизионе.

«Титул тяжёлого веса, увидимся очень скоро. Это захватывающе. По некоторым причинам эти тяжеловесы не кажутся для меня слишком большими. Я слишком быстр и смогу уйти от правой Миочича. Когда придёт время, я буду очень силён и полон энергии. Скоро, очень скоро меня будут считать самым жёстким парнем на планете», — написал Джонс на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в прошлом Джонс дважды бился с Кормье в полутяжёлом весе. В обоих случаях он одержал победы, но позже один бой был признан несостоявшимся, так как Джон провалил допинг-тест.