Джон Джонс пообещал в скором времени стать чемпионом UFC в тяжёлом весе

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс пообещал в скором времени стать чемпионом лиги в тяжёлом весе. Соответствующее заявление он сделал после завершения схватки Стипе Миочича и Даниэля Кормье, в которой американец хорватского происхождения защитил титул в тяжёлом дивизионе.
«Титул тяжёлого веса, увидимся очень скоро. Это захватывающе. По некоторым причинам эти тяжеловесы не кажутся для меня слишком большими. Я слишком быстр и смогу уйти от правой Миочича. Когда придёт время, я буду очень силён и полон энергии. Скоро, очень скоро меня будут считать самым жёстким парнем на планете», — написал Джонс на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в прошлом Джонс дважды бился с Кормье в полутяжёлом весе. В обоих случаях он одержал победы, но позже один бой был признан несостоявшимся, так как Джон провалил допинг-тест.
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