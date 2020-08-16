Джуниор дос Сантос: пришло время подумать о следующем шаге

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Джуниор дос Сантос прокомментировал поражение от Жаирзиньо Розенстрайка на турнире UFC 252 и добавил, что пришло время подумать о «следующем шаге».

«Привет, ребята! Я всё ещё в своём гостиничном номере. Сижу и, конечно же, думаю о поединке. Но сначала хочу поблагодарить всех вас за поддержку, сообщения и позитив. Это важная часть игры, я очень доволен вашей поддержкой, спасибо.

К сожалению, мы не добились результата на который рассчитывали. Я чувствовал себя прекрасно и был готов побеждать. Но иногда в нашем спорте случаются неприятные сюрпризы и именно это произошло со мной. Соперник поймал меня и смог довести дело до конца. Сейчас пришло время подумать о следующем шаге", — сказал бразилец в обращении к болельщикам, размещённом на его странице в «Инстаграме».

Напомним, поражение от Розенстрайка стало для дос Сантоса уже третьим кряду.