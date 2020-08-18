Поветкин собирается провести ещё несколько боёв

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Regular Александр Поветкин до завершения карьеры намерен провести ещё несколько поединков, рассказал промоутер россиянина Андрей Рябинский.

«Он говорит, что прекрасно себя чувствует. Всё выглядит вполне благоприятно. Но никто не знает, как сложится бой. Саша сохраняет желание провести ещё несколько боёв, прежде чем закончить карьеру. И, надо отдать должное, он находится в хорошей форме.

На мой взгляд, есть моменты, связанные с возрастом, — выносливость, скорость уже не те. Молодой Поветкин был, конечно, побыстрее. Но есть опыт, полученный в боях с топ-боксёрами. Но надо понимать, что Уайт один из самых опасных противников для Саши за всю карьеру. Его не стоит недооценивать, он очень опасный", — приводит слова Рябинского «РБК-Спорт».