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Трояновский дал прогноз на предстоящий поединок Усика и Фьюри

Трояновский дал прогноз на предстоящий поединок Усика и Фьюри
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Бывший чемпион мира по версии IBF Эдуард Трояновский дал прогноз по поводу предстоящего поединка между представителем Великобритании Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Оба хороши. Сложно выбрать фаворита. Фьюри набрал хорошую форму. Он тяжелее. И Фьюри не скованный, он быстро бьёт. Неординарный, выдаёт финты. Его будет сложнее просчитать. Я почему-то думаю, что больше шансов у Тайсона. Думаю, что в ранних раундах никто не попрёт вперёд», — сказал Трояновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

Поединок Фьюри и Усика состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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