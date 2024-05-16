Трояновский дал прогноз на предстоящий поединок Усика и Фьюри

Бывший чемпион мира по версии IBF Эдуард Трояновский дал прогноз по поводу предстоящего поединка между представителем Великобритании Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Оба хороши. Сложно выбрать фаворита. Фьюри набрал хорошую форму. Он тяжелее. И Фьюри не скованный, он быстро бьёт. Неординарный, выдаёт финты. Его будет сложнее просчитать. Я почему-то думаю, что больше шансов у Тайсона. Думаю, что в ранних раундах никто не попрёт вперёд», — сказал Трояновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

Поединок Фьюри и Усика состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Фьюри попросил Усика не бить его, после чего начал петь: