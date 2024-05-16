Форман: если у Фьюри не будет карманных судей, он проиграет

Легендарный американский боксёр Джордж Форман, бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории, дал комментарий по поводу предстоящего поединка между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Усик невысокого роста, но в моё время все топовые супертяжи были такими. У таких ребят лучше всего соединяются координация и грамотный геймплан.

Усику может победить по очкам, ведь он хорошо держит удары. Думаю, что Фьюри в сложном положении. И если у него не будет карманных судей, то он проиграет Усику», — приводит слова Формана BoxingScene.

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

Поединок Фьюри и Усика состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).