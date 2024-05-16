Фьюри: что сделал бы Усик, если бы даже я весил 160 кг? Прыгал вокруг с джебами?

Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри выскаазался по поводу предстоящего поединка с украинцем Александром Усиком.

«Если бы я вообще не готовился и вышел с весом 160 кг, а за день до боя выпил бы 15 пинт пива… Что бы он мне сделал? Прыгал бы вокруг с джебами? Ничего у него не отнимаю, но он ничего не смог сделать с Дереком Чисорой, это был равный бой», — сказал Фьюри на пресс-конференции.

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

Поединок Фьюри и Усика состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Фьюри попросил Усика не бить его, после чего начал петь: